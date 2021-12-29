台灣近期酒駕事件頻傳，先是高雄市38歲黃姓男子日前三度酒駕，撞上正在過馬路的一家四口，造成1死3傷悲劇，藝人宋少卿又傳酒駕撞車，引發社會熱議。內政部長徐國勇今指出，人民應從內心意識到「酒駕是全民公敵」，畢竟自律才能從根本解決問題，若無法就只能靠外部力量，且法律等他律手段應要同時進行。

徐國勇今出席台北市義勇警察大隊新任大隊長布達典禮，會前接受媒體聯訪時指出，酒駕防治須從多方面著手，但重點是要讓民眾從內心認知到「酒駕是全民公敵」，畢竟自律才能根本解決問題，倘若無法就只能靠他律加強。

徐國勇說，現階段有許多報復性的餐廳消費，因此各警察局將在過年前加強酒駕取締，未來也會不定期在酒駕熱點巡邏，期能藉由外部力量、他律，讓不能自律的人遵守規則，落實喝酒不開車、開車不喝酒。

徐國勇指出，他也要提醒參加餐敘的人，不要以為喝一小杯、過一個小時酒就退了，可以開車了，應該是只要沾一點酒就別開車，何況現在找代駕很方便，為何要去冒那個險，不應該害人害己。

媒體追問，酒駕修法是否迫在眉睫？徐表示，嚴刑峻法在短期內一定有效，但長期下來人民反而會對法律產生麻痺感，因此還是要從心裏各方面去宣導，許多酒駕者都沒犯罪的罪惡感，以為酒駕和違停一樣是行政罰，改正此觀念才是當務之急；現階段修法等他律手段會同時進行，也說若立法從嚴、執行從寬是沒用的。

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