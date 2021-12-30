今年沒電子圍籬難抓人 柯文哲要「自主健康管理者」別來跨年

明天就是跨年夜，台北市長柯文哲今在防疫記者會指出，去年跨年晚會時，台北市因有中央支援電子圍籬，抓違規入內的自主健康管理者，今年因全台都有跨年，沒有設備揪出違規，期望自主健康管理者乖乖在家看電視，別來參加萬人晚會，別害人害己，也建議民眾在管制區內別飲食、全程配戴口罩。

台北市政府下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，接下來是共計3天的跨年連續假期，大家務必提高警覺，現在開始有不少國人陸續回國，隔離天數從14天變成7＋7，還是有點危險，因此他建議進入管制區參與跨年晚會的民眾，都應下載台北通APP掃碼入場，或用台北通綁定悠遊卡再靠卡入場，既方便又迅速，掃1922實聯制或身分證條碼亦可。

柯文哲感嘆，他每天坐公車上班，發現座位旁有貼QRcode供乘客掃碼，但絕大部分人都沒落實，倘若公車上真有確診者，旅客既沒掃碼、悠遊卡又沒實名制，真的很難找人，他才會力推台北通綁定悠遊卡的作法。

柯表示，去年只有台北市舉辦跨年晚會，當時設有電子圍籬，但今年全台灣都辦，中央無法支援相關設備，他要呼籲自主健康管理者不要來，也希望參加跨年晚會者要全程戴口罩、於管制區內禁止飲食，只要身旁是陌生人就別脫下口罩，跟認識人才可以一起吃飯。

媒體追問，國內禁止居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者進入跨年晚會，但卻沒有電子圍籬協助防堵，是否會成為疫情破口？若抓到的話是否會有相關罰則？

「自主健康管理還跑出來，是要故意害人嗎？」柯強調，國民還是要有道德與素質，別讓國家用強迫的方式去抓，建議自主健康管理者乖乖在家看電視就好，若被抓到市府將照實開罰，但今年沒有電子圍籬，無法主動開罰，除非被人檢舉或市府事後檢核幾萬人的名冊，雖然他也會擔心有居檢者來，但總歸那句話，法律是道德的最後底線，市民還是要拿出素質來。

副市長黃珊珊補充，一般罰則是3000元到1.5萬，如果是隔離期滿的居家健康管理者，依傳染病防治法規定，違規將罰6到30萬，居家檢疫期滿的自主健康管理者，則開罰1到15萬。

至於什麼狀況下會逆風停辦跨年晚會，柯文哲則說，如果真有資料顯示北市出現社區感染，就會秉持科學家態度，有問題隨時反應隨時改變，近期雖然出現防疫旅館群聚感染，但及早發現及早防堵因此沒事。