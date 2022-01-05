台中市第二選區立委補選，將在1月9日投票。台北市長柯文哲昨受訪時提及，柯媽媽曾好奇問，電視上怎麼每天都在罵顏寬恒，但好事是，這2個月都沒在罵他。柯文哲的妻子陳佩琪則透露，先生今天說出了他的感受：「顏寬恒跟他在2018年選第二任市長時所受的待遇一樣」「啊！那顏寬恒不是有些歲數了？是以前不壞，這幾個月才突然變壞？不然為什麼以前沒人罵他，現在才突然跑出一堆人在罵啊？」

陳佩琪5日在臉書貼文表示，昨天先生受訪時指出：「媽媽問說電視上怎麼每天都在罵顏寬恒，但好事是這2個月都沒在罵我，至少幫我吸收了一些炮火，媽媽還問是誰在跟顏選，我回說：「就是每天在罵我的那個啊。」婆婆說：「我們跟她完全不認識，整天在電視上罵柯文哲，是在罵什麼？我當媽媽的不舒服啦！」的確，疫情期間每天爽賺通告費罵人，任誰看了都會不舒服。

陳佩琪透露，先生今早出門前說出了他的感受：「顏寬恒跟他在2018年選第二任市長時所受的待遇一樣」，的確那時先生被政論節目從第一台罵到最後一台，幾個來賓外加幾張主持人的嘴齊聲開罵 ，若忍不住回幾句，就說他是仇恨兼小心眼。但別人拿通告費爽罵他，就說是在監督他，反正再怎麼說都是民進黨贏啦，他們用你我的錢豢養媒體、網軍、側翼、網紅來洗我們國民自己的腦袋，當然永遠萬年不敗。只是覺得奇怪，以前他們叫囂要政黨退出媒體時，為什麼有人這麼笨都乖乖照做，而讓他們接續指染媒體啊？

陳佩琪表示，先生進電梯前，還歪著頭、眼睛凝視著遠方問她一個好笑的問題：「啊！那顏寬恒不是有些歲數了？是以前不壞，這幾個月才突然變壞？不然為什麼以前沒人罵他，現在才突然跑出一堆人在罵啊？」她只好回答︰「誰叫他出來跟人家搶這種人家很想要的位置啦，跟他們搶位置，下場就是這樣，你自己不也受過，以後就輪到有你柯文哲好受的了！」柯文哲嘿嘿嘿苦笑三聲，難得點頭如搗蒜地認同她。