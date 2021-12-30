據中國外交部網站消息，2021年12月30日，中國國務委員兼外交部長王毅就2021年國際形勢和外交工作接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪。針對「涉台外交鬥爭前景」，王毅表示，美國違背承諾縱容「台獨」勢力，將面臨不可承受的代價。

今年中國大陸和尼加拉瓜實現復交，並將和立陶宛關係降為代辦級。王毅表示，這展現了中方維護國家主權和領土完整的堅定意志。

王毅表示，前不久，尼加拉瓜與中國恢復外交關係，回到一個中國原則的正確軌道，中國的世界「朋友圈」進一步擴大。這充分證明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

在台灣問題上，王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是不可否認的歷史和法理事實。雖然海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這就是台灣問題的真正現狀，也是體現一中原則的「九二共識」的實質內涵，由此構成了兩岸關係謀求和平發展的根基。

王毅指責，民進黨當局執意破壞這一現狀和根基，是製造台海局勢緊張的罪魁禍首。美國違背中美建交時作出的承諾，縱容鼓勵「台獨」勢力，試圖歪曲和掏空一中原則，不僅將把台灣帶入極其危險的境地，也將使美國面臨不可承受的代價。

王毅強調，中國實現統一，是不可阻擋的大勢；「台獨」走向失敗，是不可避免的結局。台灣除了和大陸統一，沒有任何其它的出路，這是歷史的必然，也是現實的邏輯。