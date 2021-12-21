入冬最強冷空氣將在周六耶誕節報到，氣象達人彭啟明表示，這波不只低溫會下探10度以下，且影響時間長，周日至下周二連三天氣溫降至最低，台北市可能跌到10度，空曠地區低溫甚至10度以下，氣象局表示，周六、日各地高山地區都有下雪機會。至於跨年和元旦天氣，彭啟明表示，這期間沒有強冷空氣南侵，可放心安排跨年。

彭啟明在今在臉書表示，周五晚開始到周六（24、25日）另外一波強冷空氣南下接近台灣，這波強冷空氣今天將會在蒙古附近逐步南下，揮軍南侵，周六到下周一（25至27日）對全台灣是一個大降溫的過程，周日至下周二（26至28日）連續3天台北低溫可能跌到10至12度，甚至不排除接近10度上下，空曠地區低溫下探10度以下。提醒這波除了低溫，影響時間也較長，很可能是今年入冬至今最冷的一波，會相當有感。

彭啟明表示，新一波冷空氣要到下周三、四（29、30日）才逐步回溫，至少跨年夜和元旦期間，沒有顯著強冷空氣南侵的跡象。

氣象局也表示，周六、周日這段期間，水氣增多，溫度下降，北部、東半部及中南部山區局部短暫雨，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪的機會。

至於近日天氣，彭啟明表示，今天是二十四節氣「冬至」，是北半球白天最短的一天，接下來白天會越來越長，而雷伊颱風已減弱為熱帶性低氣壓，帶來的水氣正逐漸影響台灣，今天全台有雨，整天濕涼，明天水氣逐漸東移，中南部轉晴回溫，北部雨勢可能會持續到周五（24日）。