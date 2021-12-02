四大公投將在12月18日登場，台灣基督長老教會今天發出聲明指出，參與公投時必須了解食安與貿易、環保與能源政策是相互連動的，應從基本人權、整體國家利益及國際標準來作決定，在此重要時刻，呼籲教會和國人應摒棄黨派立場，一同關心維護台灣生態和食安的永續發展，做好上帝賦予人類做大地好管家的使命，呼籲民眾投下四個不同意票。

台灣基督長老教會表示，核能發電表面上看似對經濟有助益，但核廢料卻無法有效處理，成為潛在威脅，核四廠原有機組及廠區多項設施未通過檢測，無法核發運轉許可，已不具發電功能。1992年發表「台灣基督長老教會反核宣言」，「非核家園」是教會一貫的主張，因此堅決主張對第17案投下「不同意」票。

針對「反萊豬進口」一案，台灣基督長老教會說，曾在2012年3月19日發表「對選後民生議題牧函」，關注全民福祉的食安政策；2012年7月15日，國際食品法典委員會制定萊劑國際標準，認為作為國際夥伴的一份子，應該與普世社會同步；正如我國長期以來，對食品安全衛生，任何抗生素、藥物殘留均依循國際標準，目前進口的相關肉品皆符合此標準；呼籲政府繼續加強相關標示與檢驗。基於此，主張對第18案投下「不同意」票。

至於公投綁大選，台灣基督長老教會提及，雖然歐洲民主國家實施公投綁大選多年，然而在台灣「公投綁大選」容易受到政黨、政治人物，和中國大外宣認知作戰之干擾，嚴重誤導投票意向，容易成為政黨營造聲勢、政爭的工具，失去公投真實的意義，台灣基督長老教會建議「公投綁大選」尚待配套措施較成熟時再實施，主張對第19案投下「不同意」票。

而藻礁是全球珍稀性和脆弱海洋生態，台灣基督長老教會呼籲，政府應盡最大努力維護生物多樣性，提出最符合生態原則之替代性方案，目前三接外推方案，已使藻礁得到適當的保護，呼籲國人應繼續關心藻礁和生態的保護，能源政策是相互連動的，必須從整體減煤、減碳改善空污、非核期程、城鄉資源分配與污染承擔的公平正義的面向來思考，不要因政黨立場貿然投票。因此，我們主張對第20案投下「不同意」票。