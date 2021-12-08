12月18日公投攻防進入最後倒數，但卻爆出林秉樞風暴，其中牽涉網軍議題讓民進黨相當難堪。民進黨秘書長林錫耀今（8）日在中常會稱，民進黨沒有花錢養教訓網軍，扯林秉樞是民進黨網軍的是惡意連結，國民黨有在操作。對此，資深媒體人趙少康在臉書砲轟「蔡英文網軍亂國！」，連養網軍都想甩鍋國民黨，呼籲12月18日公投要用「四個同意」教訓蔡英文。

趙少康首先指出，民進黨的網軍暴力已經紙包不住火，轉而用「國民黨也有網軍」來轉移焦點，民進黨滅火的一千零一招，就是推給國民黨、推給馬英九。

趙少康表示，蔡英文曾對著鄭南榕的遺照發誓「收購粉專、培養網紅、傳遞假訊息，這種事我無法接受」。如今為了宣傳反公投，再偏頗、違背事實的側翼圖文，只要點名蔡英文，貴為總統，還是眼巴巴地留言回應，幫忙側翼衝聲量，完全就是「四軍統帥」作風。側翼亂國的發文可以獲得蔡英文感謝，染疫不治的家屬卻換不到蔡英文一句慰問，何其諷刺？

趙少康舉例，2018年綠營網軍逼死駐日外交官蘇啟誠，連賴清德都不得不向蔡英文求饒「請總統的網軍停止攻擊我」，2019年有上千個支持民進黨的PTT人頭帳號被清除，被鄉民戲稱為「英靈殿事件」，到今年綠營林瑋豐自導自演反串中國網軍、抹紅PTT被抓包，每一個案例都罪證確鑿，連虐打高嘉瑜的林秉樞，都有人在PTT幫他洗白。

趙少康痛批，綠營側翼已經造謠到登上日本媒體NHK，丟臉丟到國際，至今還毫不知恥的進行認知作戰、打擊異己，行政院小編幫忙側翼粉專作圖的黑歷史還記憶猶新，民進黨網軍治國早已敗壞社會風氣。

趙少康譏諷民進黨，連養網軍都想甩鍋國民黨，充分展現蔡政府「治國無能、只剩甩鍋」，12月18日公投就是蔡英文的期中考，不願意國家繼續沉淪、網軍囂張出征的亂象持續，就要用四個同意給蔡英文一個教訓。