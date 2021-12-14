1218公投倒數計時！ 張亞中前進屏東宣講｜2021.12.14

1218公投倒數4天，孫文學校總校長張亞中今（14）日特別南下到屏東宣講，除呼籲大家投票外，也號召大家12月25日到凱道一起集氣，讓總統蔡英文的論文門「速還真」。

張亞中表示，公投是公民的選擇，不是政黨對決，國家由人民組成，如果人民不能安居樂業、衣食溫飽，是政治人物最大的慚愧。他強調，公投比選舉重要，選舉四年一次，但公投結果，如果吃了萊豬可能後代子孫都會非常辛苦，7600年藻礁被破壞後，400年、4000年都回不來，如果說沒有電力，台灣經濟發展怎麼辦？

張亞中指出，台灣現在平均每個人使用的排電量在全世界名列前茅，平均每個人的用碳量大概是全世界前11名，其中除了台灣、韓國外，其他全是中東產油國家，但現在國際間要在2050年做到碳中和，如果公司要再排碳就要買碳權，但台灣企業的經營已經很困難，若要再買碳權會是很大的負擔，屆時企業一定會出走，而要解決這些問題，最簡單的方法就是啟動能源，如果核四能商業運轉，對能源的花費會比現在便宜很多。

若不用核電，張亞中說，用排碳的方式或天然氣，大概每年要花400億，想想看，現在軍公教退休金要砍，勞保也受到很多影響，如果能夠把核電（核四）啟動，整個經濟發展起來了，我們又可以呼吸到乾淨空氣，肺癌就會減少，也可以省下幾百億經費，這些費用可以用在軍公教退休金，也可用在勞保費，不僅勞保費用可以減少，還可以確保勞保不要破產，這是環環相扣的事情；同樣的，今天啟動核能，藻礁就不需要破壞，因為我們有足夠的能源就不需要再用天然氣，他也提到，不要以為天然氣很乾淨，天然氣也會排甲烷對人體造成傷害。

張亞中表示，今天這麼多人願意站出來，這些都沒有黨派，大家自動自發全省串連，並預告12月17日還要去台中，而今天在屏東，是蔡英文總統的家鄉，玉皇宮是屏東非常有名的廟宇，舉頭三尺有神明，是非在人間，都會講因果，所以也要跟各位報告一個好消息，12月25日行憲紀念日，也是基督徒的耶誕節，當天下午會在凱道，希望大家一起集氣讓論文「速還真」。他也強調，自己沒有經費搞一個大排場，也沒有歌舞表演，也不會發便當、礦泉水，並提到，如果一個總統的論文都造假，她一定想掩飾這個事情，那外國的勢力就會介入，所以蔡英文的論文事情已不是個人道德問題，而是國家安全問題。

至於大家普遍認為屏東好像很「綠」，張亞中則不這麼認為，他說，屏東的老百姓頭腦都很清楚，只是接收的資訊不夠；而在到屏東之前，有人擔心人不多，張亞中霸氣喊話「一個人我們也去、兩個人我們也走」。