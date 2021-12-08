距離12月18日四大公投投票日只剩十天左右，但社會與媒體關注焦點，卻被民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案所吸引，公投議題驟然冷卻。各種跡象與民調都顯示，原本在四大公投上一路領先的正方，聲勢逐漸被反方趕上，ETtoday最新調查，僅反萊豬進口公投正方仍明顯領先，重啟核四公投已逆轉輸，其餘兩項正反意向都非常接近，非常有被翻盤的可能。在冷熱變化、勝負翻轉的關鍵時刻，正方陣營必須重新振作，盤整策略，為最後的全數過關全力衝刺。

牽動政治版圖重組

藍綠兩黨一開始都宣稱四大公投攻防不是政黨對決，也非政治惡鬥，而是就事論事對公共政策的思辨與抉擇，但從各自的宣傳攻擊、實際表現，到形勢演變，無一不充滿了濃濃的政黨動員、政黨對決，乃至未來政黨版圖重組的意味。

四大公投從來就不只是一場純粹的義理之戰，其中既要講道理、還要鬥話術；既要爭取民意認同，更要拚策略實力。人民有權要求政黨理念的貫徹，政客卻未必言行一致，甚至會為了權力與利益而違背承諾、扭曲價值信念，這就是政治的現實與無情；人民同樣也應不盲從政黨的操弄、不惑於政客的騙術，務實理性為自己爭取利益。

公投是直接民權的行使，目的是為了補救代議政治的不足，是治民主之病必備的藥，而非健康食品或萬靈的補品，所以應備而不用且少吃。學者上述所言雖然無誤，但平常如果亂吃藥或者過度服用補品，和明知已經有病卻還不適時服藥治療，同樣都是愚蠢而且傷身。

民進黨一開始就把四大公投定位成「別讓國民黨亂下去」，企圖挑起社會負面觀感，並將核四重啟、珍愛藻礁這兩個由民間社團人士推動的案子，也扣在國民黨的頭上，這無異是營造政黨對決。在蔡總統定調「正面迎戰」後，僅僅在檯面上就砸下5800萬特別預算辦理300場宣講會，府院黨巨頭全力上陣，蔡英文更以政權保衛戰的規格與要求，動員死忠支持者，號召年輕人支持，全面力阻公投通過。相對的，國民黨或正方陣營也有這樣積極的拚勁與必勝不可的決心嗎？

四大公投中有三項是民進黨昨是今非、屢遭迴力鏢反擊質疑，除了「時空背景不同」的老招之外，最後逼到急了，民進黨當然還是得靠催喚基本盤，訴諸政黨認同和政治好惡，直接一決勝負。從蘇揆說反美豬「美國人會生氣」，到駐日代表謝長廷說透過公投可釐清台灣政黨誰親中誰親美，在在證明蔡政府又想故技重施，對國民黨扣上「反美、亂台」的帽子，操作意識形態的對決與社會情感的撕裂。

反萊豬具指標意義

如今綠色執政包山包海，全面掌控各系統權力資源，用人任事唯黨唯親更唯私，蔡英文進入第二任期後，箝制媒體、扼殺言論自由、掌控立法、介入司法、鬥爭在野黨，一步步走向《亞洲週刊》所稱的「民選獨裁」，導致原本擁有多元豐富生命力、融合力的台灣，成為民主制度下最錯亂的負面教材，人民只剩公投能做唯一的制衡。

近來大陸機艦不斷在台海進行軍事活動，台灣成為《經濟學人》所說「地表上最危險的地方」，美聯社也報導「台海衝突一觸即發，台灣如火藥庫」，民進黨已把台灣帶上瀕臨戰爭懸崖的危險境地，如果四大公投結果不能給民進黨當頭棒喝，使其有所收斂，不再以挑釁大陸為能事，反而將助長其囂張氣焰，不僅台灣民主往威權傾倒將更不可遏止，2024政黨輪替絕無可能，兩岸衝突更可能一發不可收拾，陷人民於水火塗炭之境。

每一份民調都告訴蔡政府，人民在乎食安，不想吃萊豬，民進黨卻占盡各種媒體、網路資源，鋪天蓋地抹黑抹紅，想掩蓋和扭曲真實的民意；試想，如果連反萊豬這樣的公投都能在顛倒黑白的洗腦攻勢下過不了，台灣還有什麼希望可言？也只有連帶影響其他三項公投都通過，才能真正讓想過好日子的民意有所伸張、讓民進黨有所警惕！

民進黨濫用國家機器操控民意，四大公投可能逆轉，不滿台灣處境愈來愈危險、希望過安定好日子的公民應自覺，務必踴躍投票，讓四大公投全數通過，一個也不能少！