四大公投1982萬人有投票權。（中選會提供）

四大公投12月18日正式投票，中選會公告，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1982萬5468人，依《公民投票法》規定，1／4以上的投票權人投票，且同意票數大於不同意票數，通過門檻為495萬6367票。

中選會指出，投票結果通過或不通過門檻一節，規定於公投法第29條，規定是公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

中選會表示，以投票權人人數1982萬5468人確定統計而言，有效同意票達495萬6367票以上且亦應多於不同意票，始為通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。

此外，中選會提供投開票所地點線上查詢，民眾即日起可透過「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，即時查詢投開票所地點。