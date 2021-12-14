1218四大公投即將登場，新北市長侯友宜因為一直沒表態而遭質疑，昨（13）日晚間他終於在臉書發表長文，認為公投不是填鴨式圈叉題，不應被任何其他人所匡限，引起雙方支持者在網路論戰，有人認為侯友宜用一篇文章就把格調拉高，但也有不少人認為侯友宜此舉沒展現藍營團結合作的面貌。

侯友宜表示，每個人之所以獨一無二，除了外貌與他人不同，更在於你的思想應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限，「這是彼此尊重，更是自由意志的展現」。侯友宜說，公投應該從專業、理性、科學出發，大家好好論辯、冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，「曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？」

侯友宜認為，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢，透露自己堅守大半輩子的價值理念，就是凡事都應該把國家、人民的利益擺在最前面，爾後才有黨、才有派，「至於我個人可以完全置之度外」，這樣的信念，一路走來，不曾改變。

一篇長文引起各界關注，PTT網友也分成兩派進行論戰，不少人力挺侯友宜，讚「這才是正確的思維，一議題一思辨一決定」、「這講得很好，不論結果請大家踴躍投票」、「滿有格調跟格局的回應」、「果然是熱度最高的總統人選」。

不過也有許多人不認同，說「問題是對面投入那麼多資源打」、「這年頭不選邊站就會被套上對立方，看看塔綠班多合群，再爛都挺到底」、「另一邊廣告刊登成這樣，結果還在說理性」，還有網友認為侯恐成「戰犯」。