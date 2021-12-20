「重啟核四」沒有通過，新北市長侯友宜再次提醒社會，「核廢料處理是中央權責」，喊話民進黨要拿出魄力，積極面對核廢料。

告別了核四，就不得不想起，核一、二、三還有發電四十年的用過核燃料棒，動彈不得。民進黨說要「暫時存放」在核電廠內，新北市民、屏東縣民，你們信嗎，你們覺得以民進黨的尿性，核廢料「暫時」放在核電廠內，四十年後移得出去？

要讓核廢料「暫時」儲存，就要先講好四十年後移到那邊，不然很可能像女生肚子大了，對方才說不想結婚；這也是為什麼侯友宜要死命卡著「暫時」貯存場，大家都知道，生米不能煮成熟飯。

但光是卡暫時貯存場，讓核燃料棒繼續放在反應爐內，還是沒有解決問題。為了新北市民，侯友宜有義務詢問台灣的下一位總統，他們對現有核廢料何去何從的答案。

不論是朱立倫、趙少康、郭台銘；或者是賴清德、鄭文燦、蘇貞昌，侯友宜都應該要代表新北市民問問他們：「啊你打算拿核廢料怎麼辦？」

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※