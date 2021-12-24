隨著2022地方選舉時間趨近，蔡英文總統將在2024年任期屆滿，藍綠人選議題也開始受到外界關注。對此，熟知民進黨運作的前總統陳水扁辦公室主任陳淞山分析，綠營現在看起來，行政院長蘇貞昌可能參選2024的期盼越來越強，蔡英文總統就是要用蘇貞昌，因為這已經不是選輸或是選贏的問題，而是蘇若參與黨內初選，就可以跟呼聲高的副總統賴清德分黨內獨派票，讓鄭文燦更有機會。

陳淞山近日接受港媒《中評社》專訪，談及綠營2024總統大選可能人選，他表示，現在看起來蘇對於2024有企圖心，而蔡竟然一直都沒有換掉蘇的打算。他推估，若能讓蘇跟賴清德、桃園市長鄭文燦一起參與黨內2024初選，會對鄭有利，這可能是蔡的另一種打算。

至於蘇貞昌至2024年已經高齡77歲，是否會有年紀過大的問題？陳淞山認為，蘇貞昌想要參選為什麼不行？只要蘇沒有生大病，要參選當然可以，而蘇參選剛好要凸顯鄭文燦是中生代應該接班。

陳淞山表示，以蘇、賴兩人路線、兩岸論述等綜合評比，同質性很高，蔡英文若為了平衡賴清德，蔡會放任讓蘇有機會參與黨內初選，讓鄭文燦更有機會出來。現在看起來鄭文燦應該會做滿桃園市長，也無法提早往行政院邁進。目前賴清德民調很高，為了讓鄭在2024出線，只能有這個機會。

對於賴清德最近民調都超越鄭文燦，蔡英文可能改支持賴嗎？陳淞山坦言，不可能，賴跟蔡初選過，蔡確實是比較力挺鄭文燦。

至於「正國會大師兄」、前台中市長林佳龍傳有意準備參選2024，陳淞山則認為，2024不是林佳龍的局，林應先為黨犧牲，參選艱困選區台北市長或是新北市長，不能再參選台中市，因為如台中市再敗一次，林就起不來，最好在雙北開拓疆土，這些沒有把握的地方，林應該先去承擔責任。

值得注意的是，據《美麗島電子報》11月公布的民調顯示，針對朝野政治領袖進行「總統適合度」調查，侯友宜、賴清德、鄭文燦、柯文哲及朱立倫等5人都在列。調查結果顯示，25.5%民眾認為賴清德適合擔任下一任總統、侯友宜23%、柯文哲14.2%、朱立倫9%、鄭文燦6.4%。