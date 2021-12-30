香港警方29日拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，副總統賴清德今天呼籲世界各國彼此關照、支持民主夥伴。他強調，面對威脅、挑戰，台灣會繼續深化民主，用民主的力量，一起撐香港、撐港人。

賴清德在臉書表示，追逐民主自由的勇氣，從不因風雨而動搖，也從不因威脅而退縮。他以昨天出席猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕典禮為例，在台猶太人薛智偉，與妻子坣娜，長期團結在台猶太社群，搭建起台灣與國際猶太社群的橋樑。

他說，台灣與以色列有許多相像的地方。兩國同樣堅持自由民主體制，也高度重視人權保護。我們對民主自由價值的堅持，以及對人權、法治與正義的信念，更對國際社會的集體安全和繁榮，同樣不可或缺。

賴清德表示，就在昨天，非常遺憾看到香港政府拘捕了《立場新聞》高層、前高層及歌手何韻詩，《立場新聞》臉書也被迫關閉。中國再度殘害自由之聲，用粗暴手段一意孤行，箝制人民新聞自由，對每一位「堅持做真新聞」的港人，產生寒蟬效應。

他說，民主台灣曾經走過最晦暗的年代。過往經歷使我們相信，追逐民主自由的勇氣，從不因風雨而動搖，也從不因威脅而退縮。「我們相信，只要有燈，就會有人；只要堅守民主的普世價值，立場不滅，港人追逐自由的勇氣也不會消滅」。我們要呼籲世界各國彼此關照、支持民主夥伴。面對威脅、挑戰，台灣會繼續深化民主，用民主的力量，一起撐香港、撐港人。