媒體政治人物好感度調查，新北市長侯友宜排名第一，侯友宜今日受訪表示，面對所有評核，不管好還是不好都要虛心接受，市政建設千頭萬緒，新北還有很多事情要努力做好，他會做好他的工作角色。

至於被問到同個排名國民黨主席朱立倫墊底，侯友宜說，每個人角色扮演不一樣，大家努力為人民做事；至於朱提名190名中央委員人選，但參選意願低，侯強調，大家努力把自己角色扮演好好好做事。