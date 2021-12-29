政治人物好感度排名出爐朱立倫墊底 侯友宜這麼說 11:412021/12/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政治人物好感度排名第一 侯友宜：好好做事。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體政治人物好感度調查，新北市長侯友宜排名第一，侯友宜今日受訪表示，面對所有評核，不管好還是不好都要虛心接受，市政建設千頭萬緒，新北還有很多事情要努力做好，他會做好他的工作角色。 至於被問到同個排名國民黨主席朱立倫墊底，侯友宜說，每個人角色扮演不一樣，大家努力為人民做事；至於朱提名190名中央委員人選，但參選意願低，侯強調，大家努力把自己角色扮演好好好做事。 林智堅不選大新竹市長 侯友宜表達看法 竹竹併議題延燒 侯友宜：配套做好2026再實施都不晚 #侯友宜 #好感度 #朱立倫 #政治人物 #排名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6大政治人物最新民調 他第1 蔡英文排名曝光 17:352021/12/28 政治 年底聚會多酒駕頻傳 侯友宜痛心籲加速修法 19:482021/12/28 政治 看完侯友宜最新民調 媒體人竟爆3大預言 18:112021/12/27 政治 捷運十四張開發案投資金破520億 明年第1季公告招商 12:002021/12/29 生活 Omicron全球肆虐 侯友宜憂7＋7成漏洞 12:372021/12/28 生活 高雄受中央寵愛 侯友宜：新北希望有多一點關愛眼神 11:312021/12/29 政治 林智堅網路好感度大怒神！竹竹併崩跌谷底、宣布棄選秒回升創新高 09:592021/12/29 政治 侯友宜籲修法 酒駕累犯預防性羈押 04:102021/12/29 社會新聞 新莊抽水站科技館 玩實境學防洪 04:102021/12/28 地方新聞 蔡英文最新民調出爐 政黨好感度曝光 00:022021/12/28 政治 對酒駕深惡痛絕！侯友宜怒了：喝了酒不管是誰 都沒駕駛資格 15:092021/12/28 政治 政治熱門新聞 為何不選大新竹？ 張惇涵大爆內幕 林智堅和蔡英文對話曝光了 - 政治 「他」現身陪林靜儀掃街 港媒大驚：要重返政壇了？ - 政治 台中補選這人有變數？郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 罷免林昶佐最新畫面曝光！志工團大喊「這句」 網一聽怒了 - 政治 聽郭正亮曝林智堅喊不選了內幕 沈富雄酸：吃相難看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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