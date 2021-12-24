2024誰能贏過民進黨？這組合有機會嗎？商業總會理事長許舒博接受「港媒」中評社訪問時表示，2022年縣市長選舉，藍綠關鍵在桃園市長選舉，至於2024大選，如果民眾黨主席、台北市長柯文哲願意與國民黨新北市長侯友宜搭配，若正副手兩人能自己喬，會有機會勝選。

據中評社23日報導，曾任5屆國民黨立委及雲林縣黨部主委，後來由政轉商的許舒博近日受訪表示，他認為，2024大選方面，桃園市4項公投民進黨全輸，市長鄭文燦想爭大位要擔心了，最近蔡英文當面二度稱讚賴清德，代表蔡、賴關係改善不少，賴2024有望。

另外，他也表示，2024如果柯文哲與新北市長侯友宜搭擋，誰是正誰是副自己去喬，有機會勝選。

對於有人質疑，國民黨初選民調過程，綠營會不會比照4年前故意灌票給侯，誘侯提前表態再大力打壓？許舒博認為，綠營應該要想盡辦法壓低侯友宜的支持才對，而且其實只要在路上隨便找人問國民黨誰勝選機會大，答案不言可喻。

最後，許舒博強調，國民黨能不能重新執政，一要看有沒有恢復在野心態，二要看國民黨能不能提出打動人心、觸發台灣人民內心情感的訴求。另一個關鍵是柯文哲的動向。