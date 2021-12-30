國營事業捐錢獨厚高雄 柯文哲高唱「台語名曲」嘆：有人出生就好命

台電 、中油及中鋼等國營事業，捐助6000至8000萬給高雄壽山動物園協助改建，遭外界質疑獨厚高雄，市長陳其邁反駁國營事業回饋制度行之有年。對此，台北市長柯文哲則高聲唱起台語歌手翁立友名曲〈堅持〉，感嘆「有人出生就好命，我們是用命在打拚。」

台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體詢問柯文哲國營事業捐錢獨厚高雄一事，他先是一番冷笑，隨後表示翁立友有一首歌叫〈堅持〉，「歌詞中提到有人出生就好命，我們是用命在打拚，這就是命運不同，我們沒有人就拚命一點，不然怎麼辦？」