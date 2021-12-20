新北市長侯友宜今表揚「110年績優老人共餐單位暨第7屆社區金點獎入圍者」，頒發71個優良老人共餐單位並各致贈獎勵金5000元，鼓勵辦理老人共餐優良單位，另也頒發第7屆社區金點獎入圍獎牌，其中新店區中山里陳櫻嬌因疫情自創「洗手舞」，用趣味舞蹈方式提醒長輩勤洗手做好防疫，得到新北市的防疫創新獎。

新北市社會局表示，陳櫻嬌從據點草創時期就開始加入志工行列，起初投入據點的初衷是希望關懷獨居長者，後來隨著服務量能越來越大，也燃起了她想提升服務豐富性的念頭，不斷精進自己，參加進修課程，以啟發創新靈感；去年因應疫情自創了「洗手舞」，她的用心及服務，讓據點長輩的生活增添了許多歡樂及成就。

侯友宜表示，截至11月底，新北市老年人口已經突破64萬人，占新北市人口總數約16％，新北市推動老人共餐服務，將長輩帶入社區中，讓長輩們可以一起互動聊聊天。

另因今年新型冠狀病毒疫情，為防疫老人共餐於5月至10月暫停，惟社區長輩仍有用餐及健康促進需求，因此提供口罩及酒精等防疫物資給老人共餐單位和社區照顧關懷據點作為送餐及關懷訪視的使用，讓暖心的服務不因疫情而中斷，原有實體健康促進課程也調整為線上教學，讓長輩在家也能維持運動的好習慣，並持續電話問安等服務。