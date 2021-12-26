台北福齡扶輪社捐贈新北市消防局秀峰水域救援專隊水域救援裝備。（新北市消防局提供）

新北市救災救護多樣，尤其近年水域案件持續增加，台北福齡扶輪社偶然接觸新北市消防局特搜大隊秀峰水域救援專隊後，明白水域搜救的頻繁及危險性，且有發展必要，決定結合3521地區第二分區善心，共同捐贈潛水裝備10組及水中推進器1具予新北市消防局秀峰水域救援專隊，補充潛水裝備能夠提升救災人員安全，今（26）日辦理捐贈儀式。

台北福齡扶輪社社長戴祿昇及第二分區全體社員積極透過實際援助各項偏鄉及特殊教育單位、重大災害的急難救助等關懷行動，具體落實扶輪社精神，尤其在消防救援這一塊更是全力支持，近幾年在各消防局無論是捐贈救護車、救災裝備以及協辦消防局防災教育宣導活動等。

新北市消防局長黃德清表示，水域救援任務往往十分急迫，且場域充滿危險及困難，為有效保護民眾及消防人員，除購入相關的水域救援裝備、加強技能訓練並熟悉裝備器材外，也組成水域救援專隊，強化水域方面救災能量，才能快速應變，將傷害減至最低，確保人民生命財產安全。