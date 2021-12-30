為提供桃園市消防局更好設備，桃園朝陽扶輪社結合其他協辦社，向國際扶輪社全球獎助金爭取補助捐贈20組二氧化碳監測儀。（賴佑維攝）

為提供桃園市消防局更好設備，桃園朝陽扶輪社結合其他協辦社，向國際扶輪社全球獎助金爭取補助捐贈20組二氧化碳監測儀。可讓急救人員在CPR期間，籍由數值評估心外按摩按壓深度和有效性，提高心臟灌流及回復自主心跳。

消防局表示，桃園朝陽扶輪社社長劉美含女士結合7個協辦社（桃園東南、向陽、新橋、中山、成功、和平及韓國D3590 RC Jinju Mindeulre等扶輪社），向國際扶輪社全球獎助金爭取補助捐贈20組二氧化碳監測儀。

其中二氧化碳監測儀主要用於偵測傷病患潮氣末二氧化碳數值，對於到院前心肺功能停止患者是一大福音，該器材為美國心臟協會近10年不斷提倡的急救輔助儀器，可讓急救人員在施行CPR期間，籍由數值評估心外按摩按壓深度和有效性，不論急救現場或送醫途中皆可維持高品質CPR，有助提高心臟灌流及回復自主心跳。

消防局局長謝呂泉表示，本局救護勤務截至今年12月29日，救護出勤量已達10萬7227件，其中載送到院前心臟停止傷病患有2282人，平均每月載送190位，經急救後康復出院且恢復正常生活有108人；能夠成功挽救患者寶貴的生命，除要借重消防弟兄們的急救技術外，藉著精良的器材更能達到事半功倍的效果，感謝桃園朝陽扶輪社等單位的大力支持。