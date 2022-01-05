工業電腦廠友通(2397)受惠持續加速消化在手累積訂單、配合產品調價效益顯現，使2021年12月、第四季、全年營收同步改寫新高。展望2022年，由於市場需求仍然強勁，友通將致力提升產能滿足客戶需求，並攜手集團夥伴爭取市場新商機。

友通公布2021年12月自結合併營收14.9億元，月增3.48％、年增達近1.02倍，再創歷史新高。使去年第四季合併營收41.92億元，季增達12.11％、年增達1倍，連3季改寫歷史新高。累計去年全年合併營收132.11億元、年增達58.23％，連4年改寫歷史新高。

友通去年接單量能創歷年新高，但零組件缺料導致訂單達交率低於預期，加上汐止舊廠產能逐步搬遷至桃園新廠，板卡生產出貨亦受影響。所幸整體營運已自第三季起回升，隨著桃園新廠產能開出，公司加速消化在手累積訂單。

隨著出貨量能增加，配合旗下網安設備廠其陽各區出貨暢旺、併購美國特殊應用電腦通路商Brainstorm挹注，帶動友通去年12月、第四季及全年營收再創新高。加上處分汐止舊廠可望挹注每股盈餘（EPS）達3.66元，友通第四季獲利可望強勁躍升。

展望2022年，友通指出工業電腦需求依舊強勁，主因自動化、基礎建設、數位轉型帶起換機潮，而車用、網通5G、智聯網（AIoT）、伺服器等領域需求更持續增溫。MIC產業報告預估，台灣工業電腦（IPC）整體產值未來3年將維持每年6～9％速度成長。

對此，友通將持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求，並將攜手佳世達集團夥伴，除了聚焦既有自動化、5G、AIoT等產品外，並進一步拓展至綠能、資安、金融科技（FinTech）等應用市場，掌握成長快速的市場新商機。

友通副董事長李昌鴻指出，友通去年在逆風中完成組織及產能大幅調整，未來將在佳世達智能方案事業群的軟硬服務整合中扮演硬體平台的重要角色，滿足集團內外部快速成長的工業與各種嵌入式應用需求，認為今明2年營運沒有悲觀理由。

李昌鴻認為，今年本業的嵌入式板卡可望顯著成長，其陽的網通應用接單需求亦高於出貨，發展後市良好。羅昇的工業硬體自動化則調整方向、鎖定綠能及智動化發展，Brainstorm的繪圖應用迄今表現亦優於預期，看好4大應用領域均將正向發展。