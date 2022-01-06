佳世達(2352)去年12月合併營收達221億元，月增6%、年增15%；第四季合併營收619億元，累計去年全年合併營收2260億元，不僅突破兩千億元大關，更較前年成長近兩成。在現有資通訊事業優化、高附加價值新事業布局同步增長帶動下，佳世達去年12月、第四季、全年合併營收，三項均刷新歷史新高紀錄。

佳世達旗下小金雞羅昇(8374)在虎年開春就宣布結合資騰科技搶攻半導體智慧製造服務商機。羅昇智動化技術服務業者，為優化半導體事業布局，提供智慧製造客戶全方位的產品與服務，將取得資騰科技60％股權，總投資額共1.87億元，共同爭取半導體客戶智慧製造的服務商機。

佳世達去年營收比前年大幅增加343億元，主要因為疫情下的資通訊產品、醫療與防疫物資、企業數位轉型與網路建設等需求都持續暢旺。展望未來，佳世達將持續組建聯合艦隊的資源平台，在資通訊事業、醫療健康、智慧解決方案與5G網通事業四大方向，均將加深、加廣布局。