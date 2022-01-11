2021年合併營收創下歷年新高的健鼎(3044)今年可望續創新高，受惠於伺服器及車用需求強勁，且仙桃三廠新產能加入，健鼎樂觀看待今年營運，健鼎表示，今年營收可望創下歷年新高，雖然業績前景看好，受台股下跌拖累，健鼎早盤股價走弱。

儘管去年電子產業供應鏈飽受上游材料價格飆漲、IC缺料及大陸限電等不利因素干擾，車用、伺服器等產品需求強勁，且湖北仙桃三廠新產能順利開出，讓健鼎2021年營收在逆境中衝高，健鼎2021年12月合併營收56.81億元，月增1.3%，年增7.8%，累計2021年第4季合併營收約166.86億元，季增3.19%，年增10.44%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為630億元，年成長13.4%，首度突破600億元，創下歷年新高。

健鼎2021年前3季稅後盈餘為43.34億元，每股盈餘為8.25元，由於第4季營收攀高，健鼎2021年每股盈餘有望逾11元。

健鼎湖北仙桃三廠於去年下半年開始量產，新增約10%產能，總產能由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

展望今年，健鼎表示，今年車用及伺服器需求都不錯，且新產能順利開出，今年營收很樂觀，成長不是問題，由於產品價格已反應成本，只要人民幣持穩，今年營收及獲利有望同步優於去年。