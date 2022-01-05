國際體壇又多了一對完美伴侶，2017年美國網球公開賽女單冠軍、美國職業網球女將史蒂芬絲（Sloane Stephens），上周六和職業足球員未婚夫阿提多（Jozy Altidore）舉辦婚禮，一同展開人生新旅程。

史蒂芬絲與阿提多在2019年4月透過推特宣布訂婚，當時史蒂芬絲秀出手上的鑽戒，並寫道：「永遠都是我願意。」阿提多野回應：「永恆從現在開始。」

兩人上周六在佛羅里達邁阿密海灘一間度假中心舉辦婚禮，史蒂芬絲現年28歲，曾於2017年美網封后，2018年法網女單打進到決賽，2013打進澳網女單4強、溫布頓女單8強。

阿提多比史蒂芬絲年長4歲，現效力美國足球大聯盟多倫多隊，代表美國隊參加國際賽也有過不錯成績，累積出賽115場踢進42球，不過從2019年美洲金盃（CONCACAF Gold Cup）決賽後，就沒有國家隊出賽紀錄。