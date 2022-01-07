球王喬柯維奇(Novak Djokovic)最近遇到大麻煩，他原本透過澳網官方及澳洲網協取得醫療豁免，但和團隊抵達澳洲後因未能提出有效證明被澳洲移民局取消簽證、拒絕入境，目前遭澳洲拘留，而澳洲副總理喬伊斯(Barnaby Joyce)近期說出重話，認為喬柯維奇得說實話，否則將被驅逐出境！

Good for Australia https://t.co/GgKLKsGEL1 — Beverly Horrell (@dzhvl0) January 6, 2022

之前喬柯維奇遭到澳洲移民局取消簽證、拒絕入境後，原本周四上午就被告知可能需要離開，不過喬柯維奇提出異議，因申請遇到延誤，可能要到周一處理，澳洲內政部長的律師認為，因為案件延遲，這位網球巨星不該在周一之前被迫離境，所以目前他仍待在墨爾本公園酒店。

但澳洲副總理接受《BBC》訪問說：「若他沒說出實話，那犯錯的人就是喬柯維奇先生，他沒正確填寫表格，就是拿國家主權開玩笑。」可說向喬柯維奇下了通牒。此前澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也表示：「想取得入境簽證得完整打過2劑疫苗，或提出醫療豁免證明，就算世界球王也一樣。」

對此西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)發表了看法說：「我已接種了2次疫苗，而如果喬柯維奇選擇打疫苗，他就可以參加澳網，沒有任何問題，喬柯維奇應該遵守規則，整個世界已經受夠了折磨，大家應該去遵守規則。」看來納達爾也十分認同澳洲給出的規定，並沒有替喬柯維奇說任何話。