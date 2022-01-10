職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的醫療豁免資格和簽證風波，10日在澳洲聯邦巡迴法院的聽證會上獲得解決，他的入境簽證被恢復並重獲自由，他的母親則爆料，兒子被拘留在飯店這幾天，環境並不是很理想，一天只有兩餐。

喬柯維奇的父母、弟弟在家鄉貝爾格勒號召民眾上街頭聲援這位世界球王，喬帥母親迪雅娜（Dijana）痛批澳洲政府不夠人道，把兒子關在簽證有問題人士的留置飯店，不准外出、只能待在連真正的窗戶都沒有的房間裡每天瞪著牆壁，也沒辦法做些自主體能訓練，而且還沒準備早餐，一天只有兩餐可食用。

迪雅娜補充，喬柯維奇都照規矩走，但卻獲得連囚犯都不如的待遇，她和喬帥家人與民眾走上街頭抗議澳洲，當喬帥的上訴勝訴時，所有人都歡欣鼓舞。

儘管喬柯維奇終於獲得自由，法院也判定他的簽證有效，但澳洲政府對於新冠肺炎防疫相當強硬，喬帥在沒有疫苗證明的情況下，仍有可能再次被取消簽證，因此參加澳網也還不是百分之百篤定。