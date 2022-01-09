世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）近日運勢不佳，除了醫療豁免證明文件沒有備齊，到現在無法入境澳洲準備參加澳網，也被指出申請醫療豁免的原因之一是去年12月他二度確診並康復，但也被發現他在去年新冠肺炎病毒檢測陽性的隔天還出席活動，甚至沒戴口罩與民眾互動。

喬柯維奇一直對新冠肺炎疫苗持反對意見，但也沒透露他有沒有接種過疫苗，而澳洲政府要求參加澳網的外國選手，必須提出新冠疫苗完整接種紀錄才獲准入境，喬帥沒能提出疫苗證明，只能申請醫療豁免，而周六公布的法庭文件，含有喬帥申請醫療或免得相關內容，其中指出醫療單位的紀錄是喬帥去年12月16日新冠檢測陽性，以此申請醫療豁免並在去年12月30日獲准。

只是「凡走過必留下痕跡」，2020年6月辦表演賽確診過的喬柯維奇，去年12月16日檢查報告表示他新冠陽性後，被發現同一天就出席塞爾維亞郵局為他推出個人郵票的活動，也有亮相過一場青少年選手表揚活動，當時沒戴口罩和許多小球員合照，12月25日還被拍到出現在貝爾格勒街上，照塞爾維亞檢疫規定，當時他應該要隔離檢疫14天。

喬柯維奇因為澳洲移民局取消簽證上訴，目前還在澳洲墨爾本的隔離飯店等候，周一會針對他的上訴進行聽證會並公布結果，如果依然不給他簽證，那他就要儘速離開澳洲，喬帥的公關團隊表示，要等周一聽證會結束後，才會有近一步說明。