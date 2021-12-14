1218四大公投本周六即將登場，新北市長侯友宜昨（13）日於臉書以千字文表態對公投的看法，然而文章並未針對公投案具體表態，許多藍營人士因而不滿。重啟核四公投領銜人黃士修表示，全文連提醒市民1218出門投票都不願意，質疑是在配合民進黨操作基本盤對決。

侯友宜在臉書表達對公投的看法，認為公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，「尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題？」

此文一出，許多人認為侯友宜並未展現藍營團結合作的面貌，也有人認為侯此舉符合公投的精神，雙邊支持者已在網路上論戰不休，藍營內部也有許多不滿侯的表態。

而針對侯友宜「沒有能力處理核廢料就沒有資格用核電」的主張，黃士修表示，如果核四公投不過，中央政府更不可能處理核廢料。難道侯友宜市長已經跟民進黨談好條件，希望核廢料永遠放在新北市了嗎？那麼我們也只能尊重。

黃士修說，沒有人逼市長一定要喊四個同意，不過整篇文章寫了一大篇，連提醒市民1218出門投票都不願意，是不是在配合民進黨操作基本盤對決的劇本？