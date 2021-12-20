六都未來可能變成七都或九都，財政部長蘇建榮20日表示，統籌分配稅款的分配都是按公式來分配，不管幾都，還是64.87％的比例給直轄市。國民黨立委賴士葆指出，新竹縣市合併是最惡劣的修法，完全是為新竹市長林智堅找出路，新竹如果升格為直轄市，統籌分備款就會從原來的92億成長為257億，成長快三倍，簡直就是「清水變雞湯」。

國民黨立委賴士葆指出，公投完畢馬上六都就要變成七都或九都，根據2020年總籌分配稅款共2772億，六都分配到比例為64.87％，也就是平均每一都可以分到300億元，六都以外的其他16個縣市，可以分到比例為26.47％，平均每個縣市可以分到46億，直轄市的分配額是縣市的6倍。

未來如果六都變成七都，也就是加上「竹竹併」，如果分配比例不變，新竹縣市原本各有46億，加起來共92億，升格為都之後，統籌分備款就會變為257億，成長快三倍，簡直就是「清水變雞湯」，六都如果變九都，每都統籌分配款就變成200億，也就是說，其他台南等原本六都統籌分配稅款就會減少100億。

賴士葆批評，新竹縣市合併是最惡劣的修法，完全是為新竹市長林智堅找出路，真的要為他找頭路，給林智堅部長作，找他入閣就好了，為什麼這麼麻煩？為一個人動刀動槍，還要修《地制法》，吃相難看。