外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界熱議。對此，國民黨副發言人楊植斗表示，既然侯已定調，那麼「我也不方便再替他詮釋些什麼」。

侯友宜13日晚間8時在臉書發表《我對公投的看法》一文，內文指出，我思故我在，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。

侯友宜文中強調，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。侯也重申，公投法第一條規範得很清楚：「依據憲法『主權在民』之原則，為確保國民直接民權之行使，特制定本法。」換句話說，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。

此文發出後引發軒然大波，楊植斗隨後在臉書發文表示：「侯市長一錘定音，我也不方便再替他詮釋些什麼，只希望大家『我思故我在』，去投票吧，拜託，拜託……」