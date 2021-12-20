公投結束後的第一個交易日，台股今(20日)收盤下跌143點。同時，歌手王力宏遭前妻李靚蕾接連爆料，刷爆各大新聞版面，引發各界關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，有人花了8年認清了枕邊人詐騙成性、渣男一枚，但代價慘重。台灣人需要花幾年才能認清民進黨？最後要付出多大代價？

依中選會18日晚間開票結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬038票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票，4大公投的投票率約為41%左右。由於不同意票均大於同意票。

4大公投全軍覆沒後，財信傳媒董事長謝金河18日在臉書上發文表示，這次的公投釐清了盤踞在天空上的烏雲，對台灣未來經濟發展及重返國際社會，會帶來十分正向的力量，股市的能量也會上升。不過，台北股市今天收盤跌143.48點。

此外，王力宏、李靚蕾婚變持續延燒，王19日發文反擊後，李靚蕾先簡回5點，今（20日）上午再發千字長文揭發王力宏的男女關係複雜，並直球問對方是否承認婚前召妓、約砲和劈腿，甚至想勾16歲小師妹；王力宏無力招架，終於在中午道歉了。

對此，游淑慧今天(20日)在臉書上表示，訝異嗎？有人花了8年認清了枕邊人詐騙成性、渣男一枚，但代價慘重。台灣人需要花幾年才能認清民進黨？最後要付出多大代價？「本土價值～台灣價值～台灣隊」。