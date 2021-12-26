民進黨發言人劉康彥認為在竹竹合併議題上國民黨是「因人卡市」的評論，國民黨文傳會副主委林家興指出，民進黨對於外界質疑竹竹趕合併的各項疑點避重就輕，甚至扯出當年台中升格後的胡志強，卻始終不敢回應攸關新竹區域升格的真議題，僅是大噴政治口水轉移焦點，如此閃躲作為，只會更令民眾質疑民進黨不顧配套、趕在2022合併新竹的背後動機。

林家興指出，民進黨針對竹竹合併議題持續為林智堅市長護航，甚至扯出當年台中升格後的胡志強，但難道是胡志強自己提出要升格的嗎？民進黨是否忘記自己當年的黨籍同志台中縣長廖永來、台中市長張溫鷹曾為台中升格所起的種種論辯？如果熟悉當年台中升格的歷史脈絡，應該就不會講出「台中升格也沒擋胡志強選」如此荒謬的言論來。

林家興表示，民進黨始終在林智堅選舉議題上做文章，忽略社會各界包括國民黨在內提出包括財劃法修訂、納入苗栗產業聚落等攸關新竹區域升格的真議題，然而民進黨直到現在都不敢具體回應，更讓人看破此次趕在2022選舉年前升格，不過就是為一黨一人之私的選舉佈局而已，並非真心在乎新竹區域產業聚落的未來與國家戰略發展。

林家興提醒，國民黨樂見新竹及區域有更好發展的未來，但正是因為在乎地方發展利益與台灣整體國土重規劃，才提出2026竹竹苗科技都、《財劃法》應先修正等完整配套，請民進黨要具體回應這些社會關心的真議題，勿以一黨一人之私的選舉佈局犧牲新竹區域與國家產業聚落的未來。