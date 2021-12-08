秋鬥團體8日行腳至桃園地區，一路從濱海走到中壢市區，沿途也收到不少民眾加油打氣聲，一行人晚上在平鎮舉辦宣講會，並預告9日在中壢火車站將上演行動劇《萊豬本舖的小秘密》，秋鬥總指揮林子文表示，知道藻礁公投是否通過處在及格邊緣，更要呼籲民眾「只差你一票」就能保護藻礁。

林子文說，這次秋鬥行腳每一縣市約停留3天，走到桃園特別具有意義，因為這是珍愛藻礁所在地最受關注，執政當局及地方父母官還未掌權之時，都認為藻礁珍貴需要保護，沒想到一執政就改變當初想法，而改變的理由也無法取信於民，民眾也無法接受三接蓋在大潭藻礁是符合全民利益。

他表示，藻礁不只是桃園市資產，也是全台2300萬人的資產，更是世界上極為珍貴的資產，希望讓民眾接收到正確的資訊，相信台灣人有智慧做出正確選擇，不少人迫於壓力或是認為無法和當權抗衡，選擇消極態度不去投票這是不樂見的，所以秋鬥行腳就是要用行動呼籲民眾不要選擇沉默，只差你一票就能保護藻礁。