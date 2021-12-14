侯友宜千字文表態 朱立倫回應了

對於1218四大公投，新北市長侯友宜昨日在臉書發長文表態。國民黨主席朱立倫今（14）日被媒體問到此事時，他表示，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，在面對這麼鴨霸的執政黨時，我們不站在民眾身邊、不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？

朱立倫也質疑，實在很懷疑也不敢相信，民進黨的朋友們，真的希望萊豬進口嗎？真的反對公投綁大選，能夠省錢又省工嗎？真的不希望能源穩定跟空氣清潔嗎？真的能容忍破壞千年藻礁嗎？如果為一黨之私全面封殺公投議題，台灣還有民主嗎？公投還有意義嗎？因此希望大家站出來，用民意表達對執政當局所做所為，認為不對的地方，告訴民進黨、告訴蔡政府。

記者再追問，對於侯友宜昨天的發文是否表態支持公投，朱立倫強調，執政黨有執政黨鴨霸的地方，國民黨必須要有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，他們必須跟人民站在一起，也必須要對民進黨所做所為提出看法，必須要跟人民站在一起。

國民黨主席朱立倫主席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」戰車掃街。（國民黨提供）

侯友宜昨日在臉書發文對公投表態，指出本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了。

對於公投的真正意涵，侯友宜認為，是人民自主意志的展現，好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。