傳可能參選花蓮縣長的總統府發言人谷辣斯也上台發表公投意見。（羅亦晽攝）

花蓮民進黨今下午在福容飯店花蓮店辦最大場的公投宣講，由副總統賴清德、黨副秘書長林飛帆、立委范雲和谷辣斯接力宣講。（羅亦晽攝）

賴清德與支持者合影。（王志偉攝）

副總統賴清德今天上午前往花蓮為「4個不同意，台灣更有力」公投說明會進行宣講，他表示，台灣需要國際社會、國際也需要台灣，但4個公投在台灣紛爭超過20年，好不容易平息，公投同意會讓紛爭再起，賴清德希望大家冷靜思考，要讓下一代陷入4個議題紛爭中嗎？

花蓮綠營今下午在福容飯店花蓮店辦最大場的公投宣講，賴清德向民眾說明重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及三接遷離大潭藻礁等4項公投案，主張「不同意」立場。他說，民眾要站出來，讓台灣可以繼續向前走，走入國際，也讓後代子孫更有空間，可以在這個土地上，生存發展。

賴清德說，這次公投對台灣來說，重要性不輸總統大選，牽涉台灣未來生存發展，四項公投牽涉台灣四項安全，核四蓋蓋停停，是老爺車兼拼裝車，不安全，核廢料也無處可去。這樣情形下，站在土地環境安全立場，絕不能讓核四重啟，不然台灣一定會糟糕，要投不同意。

賴副總統談到藻礁公投議題，他強調，政府已做好準備保護藻礁，未來三接若能順利完工，每年可增加發電，解決供電需求，也能降低中部燃煤發電的空污問題。

至於公投綁大選，賴清得說，公投與選舉不綁一起，以保護公投品質，另一方面也能維護選舉秩序，避免造成混亂。

談到台灣防疫，賴清德說，國際社會看到台灣有了不起的公共衛生水準，台灣人民團結合作支持政府防疫，不只是可以自我保護，還可以幫助別人，國際社會都讚美是良善力量，要跟我們作朋友、做生意。

他也提到，防疫成功對經濟衝擊沒很大，連續16個月外銷正成長，連續4個月外銷破歷史新高。去年經濟成長率比許多先進國家還好3.11％ 亞洲四小龍第一，今年估達6.09％ 國民平均所得有機會突破3萬美金，以前贏韓國，輸韓國要輸20年了，今年會贏韓國。

賴清德並說，蔡總統怎保護人民健康，第一，用國際標準，不是一般組織，是聯合國國際食品發展委員會專家學者訂出來，全世界通用。超過這個標準就不能進來，不是說美國萊豬都可以進來，超過安全標準要打回去，安全標準以下，食用沒有健康疑慮，要讓他進來，這是國際貿易規定，公投影響深遠，牽涉範圍大，不只是單純食安，還有很深的國際貿易與外交關係。

賴清德指出，4個公投都在台灣紛爭超過20年，核四1999年3月動土，到現在22年，藻礁公投在前總統李登輝時代就規畫蓋天然氣接收站，超過20年，萊豬、萊牛要不要進來，陳水扁總統時代討論，超過20年，公投綁大選同樣超過20年。「超過20年的紛爭，好不容易都解決了，投同意票等於讓紛爭重新來，有多少個20年，大家想想看，要讓下一代陷入4個議題紛爭中嗎？」

賴清德呼籲１２月１８日把「石頭」搬開，不要再繼續內耗，要開大門走大路，為下一代把路鋪好，在國際社會有辦法跟別人競爭，走向國際，台灣才有未來。