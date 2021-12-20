藝人王力宏與前妻李靚蕾風波越演越烈，由於王力宏婚變爆發時間與公投時間重疊，他的相關新聞討論度是否有蓋過社會大眾公投的討論，也成為各界關注焦點。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都認為台灣人政治冷感、擅長看戲。

針對王力宏婚變事件的討論度，是否蓋過四大公投，《中天新聞》20日也派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，「王力宏外遇婚變腥聞，討論度輾壓公投，你怎麼看？」並給出5個選項讓民眾選擇：

1.公投是蝦咪！王力宏的八點檔比較重要啊

2.我也熬夜追力宏！兩岸從沒這麼團結過~~

3.不意外！台灣人政治冷感、擅長看戲

4.我只想看蕾神小說，萊豬缺電都跟我無關！

5.操碎心！這樣下去我擔心台灣未來呀~~

結果顯示，有20位民眾參與這個投票，有5人選擇選項1，11人選擇選項3，3人選擇選項4，1人選擇選項5。

針對這個問題，受訪民眾們則表示，「不想要看真的沒辦法，因為這幾天手機一打開就全部都是他們的新聞，比公投的新聞還要多」、「比較對政治人物沒有那麼關心，對藝人比較有關心」、「可能王力宏還是比較能製造一點話題」、「王力宏算一個名人吧，知名度那麼高，而且剛開始，新聞一定會比較多，而且現在幾乎都是他的新聞」。