四大公投將於18日舉行投票，前綠委林濁水觀察趨勢，表示在民進黨決心一戰後，11月氣勢起來，但因為支持者回歸不足，中間選民不為所動，無法進一步攻城掠地。

距離12月18日四大公投投票日只剩4天左右，近來多數單位公布的民調都顯示，「核四重啟」公投遭逆轉，而「公投綁大選」和「珍愛藻礁」的正反意向接近，雙方都在誤差範圍內，勝負難料，「反萊豬」公投則是正方穩定、可通過的態勢。

林濁水今（14日）在臉書發文分析表示，直到10月底總統蔡英文怯戰，結果四個同意民氣鼎盛，不同意潰不成軍；而11月民進黨決心一戰，支持者馬上歸隊，同不同意勢均力敵，但是支持者歸隊是不夠的，中間民眾不為所動，於是12月，民進黨無法進一步攻城掠地。

林濁水直言，民進黨過去從死命反萊豬，跳到全力開放進口，立場變那麼大，既沒說一句以前錯了，更不道歉，傲慢推走了民眾。林質疑，「民進黨不值得拋下傲慢的面子，謙卑一點點，認錯展現對價值的誠意，以感動民眾嗎？千萬祈求了」。