台中市大里區里長鄭伯其，自掏腰包在大里區懸掛了兩面看板、還租了台卡車，14日下午上路宣傳公投4個都同意。（鄭伯其提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區里長鄭伯其，自掏腰包懸掛了兩面看板，14日下午還租了台卡車，上路宣傳公投4個都同意。（黃國峰攝）

台中市大里區里長鄭伯其，自掏腰包在大里區懸掛了兩面看板、還租了台卡車，14日下午上路宣傳公投4個都同意。（鄭伯其提供／黃國峰台中傳真）

四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場，台中市大里區立仁里長鄭伯其，看不下去執政黨操作，國民黨宣傳力度太過軟弱，在公投只剩3天半時，自掏腰包懸掛了兩面看板、還租了台卡車，14日下午開始上路宣傳，表示攸關台灣民眾利益的政策，不能被導歪了。

鄭伯其指出，公投綁大選省錢又省力當然要同意，公投門檻需要495萬6367票以上同意才能通過，如果沒有綁大選，民眾出來投票的意願會更低，攸關民眾利益、國家發展方向的政策，大家必須出來投票表示意願，才能真正實現人民作主。

反萊豬進口議題，更應該同意，尤其在不清楚標示來源的現況下，可能吃到萊豬再製品的疑慮更深，尤其現在是全豬全牛進口，以台灣人愛吃內臟的習慣下，風險更高，現在吃好像沒問題，但它的影響可是日積月累的慢性中毒。

珍愛藻礁公投議題，鄭伯其指出，歷經7600年才形成的大潭礁中，十分珍稀，沒必要迫害它，可另覓他處興建，而核四重啟議題，核能發電最省錢、不會產生碳排放，何樂而不為，且福島核災後，日本還是恢復了核能，可見核能還是最佳選擇，不重啟核四，難道中火繼續燒煤發電，看看中部近幾年肺腺癌增加了多少人，這些數字都可論證。

鄭伯其表示，公投不是藍綠對決，民眾要理性思考、科學論證，但現在的執政黨操作成這樣子，實在看不下去，尤其還用國家的錢，大作反公投的宣傳，國民黨現在資源少，我們（黨員）如果自己再不自立自強，繼續讓他們（執政黨）搞文字遊戲，這樣洗腦，台灣就快完蛋。

鄭伯其呼籲民眾理性思考，不要再有藍綠區別，不是支持民進黨就要投不同意，投同意也是支持民進黨，因為這四個議案都關乎台灣長遠的發展。