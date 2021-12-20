六都變九都？ 侯友宜批中央「搞錯方向」：人民需要的不是這個

四大公投結束後，執政黨趁勝追擊啟動縣市合併，未來6都將變9都，新北市長侯友宜20日表示，中央不能搞錯方向，人民最關心的是薪水、物價、經濟和防疫，國土的畫分必須要有長遠思考，在公投選舉完，縣市合併議題，讓人覺得「黨擺在國家」之前，他覺得很不好。

侯友宜表示，現在人民最關心議題是薪水、物價、經濟、防疫，中央執政黨其實搞錯方向了吧？地方政府關心的議題也是如何推動建設，讓人民在各方面能夠蓬勃起飛，國土的規劃、財稅的劃分，涉及到整體的行政區，要非常的謹慎、不能急就章，關係到整個區域的產業、經濟、民生、交通，整個區域的平衡性。

侯友宜表示，中央真的不要搞錯方向，在公投選舉完，敏感關鍵的時間點，會讓民眾質疑，是不是把黨擺在國家、人民的利益之前，我覺得這個不好，因為大家都累了、也辛苦了、人民也煩了，該把人民現在最關心的薪水、物價、防疫做好，地方財源如何分配，讓地方可以發揮做好才是最重要。