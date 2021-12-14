為宣導公投，台灣民眾黨台東縣黨部主委陳品樺率領團隊走上街頭，於中央市場、黃昏市場、觀光夜市、四維夜市及鐵花村市集等人潮聚集處發放文宣，黨中央民主戰車巡迴也於13日抵達台東縣境助陣，讓民眾了解和日常息息相關的食安與環境問題，並呼籲民眾12月18日出來投票。

民眾黨台東縣黨部表示，近期民調顯示許很多民眾不知年底要舉行公投，民眾黨走入人群，不僅傳達「護藻礁、護食安、護台灣」的精神，重要的是讓民眾知道，公投並非選黨、也不是選人，而是關乎自身權益的價值選擇；公投的討論過程，才是主要的核心目的。

民眾黨表達「反萊豬」立場，要求政府做好萊豬的「源頭管理、明白標示」，讓人民對自己要吃的食物有選擇與的權力，別讓台灣陷入食品安全危機。

民眾黨也宣示「護藻礁」決心，為維護20年才生長1公分的藻礁，第三天然氣接收站不應破壞珍貴的生態，希望政府能審慎的評估，蓋在適合正確的位置。

民眾黨台東縣黨部「民主」不是由任何黨派，而是由人民做主，希望政府聽見人民的聲音，這次民眾一定要做自己的主人，12月18日去行使公民的權利，投下公投票，唯有人民高度參與政治，才能讓執政的政黨聆聽人民的心聲。