高雄民間鬥士團體發起人徐尚賢近日在街頭高喊「若支持民進黨，四項公投投同意」口號，使出反宣傳戰術，民進黨高雄市議員擬參選人、「高雄正能量」成員林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩8日前往高雄地檢署按鈴申告，要求檢警與市選委會嚴辦違法造謠奧步。

四大公投投票日進入倒數，綠營全力宣講「四個不同意」立場，但近日卻傳出徐尚賢等人隨垃圾車放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」的謠言，企圖誤導民眾投票意向。

林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩等人8日在市議員林智鴻及律師的陪同下赴高雄地檢署按鈴申告，要求檢警與市選委會嚴辦違法造謠奧步，還給全民乾淨、理性的公共政策討論空間。

對此，徐尚賢回應，「支持民進黨的好朋友，當然可以投四項同意，為什麼不行？」公投跟黨派根本沒關係，愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？民進黨不是我們的爸爸，勇敢的台灣人自己做老大，自己做決定。

市選委會則表示，對於宣傳公投人士呼籲「你若支持民進黨四項投同意、若支持民眾黨四項投同意、若支持國民黨四項也投同意，作伙愛咱們的土地」等言論是否觸犯相關法令，將會移請司法警察機關依權責處理。

市選委會指出，根據影片顯示，呈現若干人在民眾倒垃圾時於路邊宣傳公民投票，公投法雖未禁止從事公投宣傳，但有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範。