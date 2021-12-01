北市婦幼隊提供恐怖情人行為樣態及求助管道。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚社會，北市婦幼警察隊指出，情侶在交往時可能難以察覺恐怖情人的特徵，但往往在爭執、衝突或分手時顯現出來，讓被害人承受巨大壓力及恐懼，警方特別提醒恐怖情人的行為與刑責，提供民眾求助資源。

警方表示，除了毆打施暴外，掐脖子、悶臉部、按頭入水等都是嚴重的家庭暴力行為，涉及刑法傷害罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，如使人受重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

若恐怖情人以寵物、小孩、家人、私密影像或人身安全加以威脅，令被害人心生畏懼和不安，已涉及刑法恐嚇危害安全罪，最高處2年以下有期徒刑。另以私密影像威脅散布，為觸犯刑法妨害秘密罪，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

恐怖情人常會尾隨、監視或惡性打擾、破壞被害人物品等，被害人一旦聲請保護令，加害人仍持續有騷擾行為，依家庭暴力防治法規定，違反保護令罪可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

婦幼隊表示，若有上述傷害及威脅行為，被害人可尋求共同保護，將處境與遭遇告知值得信任的親友，尋求支持與協助，如不幸遭遇傷害，可請親友速撥110報案專線，請警察出面制止施暴或送醫。

遭到家庭暴力傷害時，可先行至醫院驗傷，並設法拍照存證被破壞的衣物或凶器、對方的錄音、對話紀錄及影像等，保留證據供警方調查。

警方表示，依家庭暴力防治法聲請保護令，可請求社政與警方提供保護服務，但特別提醒傷害罪屬告訴乃論罪，必須在6個月內提出告訴，保護令的聲請雖無時效上規定，但為保護自身安全及證據時效性，仍應盡速提出。

民眾遭受家暴、性侵害、性騷擾等情事，不分縣市、24小時可以手機、市話、簡訊直撥「113」，將有專業值機社工人員線上對談，提供相關諮詢、通報、轉介等專業服務，民眾另可在網路通報及諮詢家暴相關事項。如有私密影像遭對方持有威脅，要立即報警，警方可聲請搜索票查扣加害人手機、電腦等設備，防止加害人散布或協助下架。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。