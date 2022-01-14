中國駐丹麥、駐英國大使館當地時間13日不約而同發布消息，指丹麥安全情報局稱「中國對丹開展間諜活動竊取科技成果」充滿臆想。並駁斥英國軍情五處，誣稱中國在英國議會「從事政治干涉活動」。

中國駐丹麥大使館發文稱，丹麥安全情報局13日發布有關針對丹麥間諜威脅的評估報告，該報告的涉中部分汙蔑中國竊取丹麥科技成果，對丹麥開展間諜活動。丹方的指責無中生有，毫無根據，充滿臆想，目的就是渲染所謂「中國威脅」，抹黑中國形象。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向丹方提出嚴正交涉。

駐丹使館敦促丹方摒棄冷戰思維，正確看待並維護中丹在包括科技、人文等領域在內的交流合作，多做有利於中丹關係健康發展的事。

中國駐英國大使館網站發布中國駐英國使館發言人關於英國軍情五處稱，一名華人律師替中共在英國議會活動，「從事政治干涉活動」一事回應稱：「中國歷來奉行不干涉別國內政原則。我們沒有必要、也不會去『收買』外國議員。我們堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。」