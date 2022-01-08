今(8日)因水氣稍減，氣溫因此稍回溫，中央氣象局表示，明(9日) 天氣與今天類似，不過下周二(11日) 開始，今年首波大陸冷氣團南下襲台，一路冷到下周六(15日)，而北部、東半部、中部山區這期間還有零星降雨，至於這波強烈冷氣團的最低溫將落在周三(12日)清晨，氣溫恐跌破10度。

明(9日)僅北部及東半部地區、中南部山區有零星短暫雨。(圖／中央氣象局)

明天受東北季風影響，北部、東北部及東部整天涼冷，其他地區早晚亦涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

下周氣溫變化方面，僅下周一(10日)至下周二(11日)清晨氣溫略回升，下周二白天起強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，之後的下周三至下周六持續受到強冷空氣的影響，中部以北天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷；預估周三清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北地區低溫只有10至12度。

水氣變化方面，下周一至下周二清晨，水氣增加降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨；下周二白天起至下週六在強冷空氣影響的期間，降雨主要分布在迎風面北部、東半部地區，中部山區也可能有零星雨，其他地方則大多為多雲到晴的天氣；下周二清晨之前，3000公尺以上高山若低溫能與水氣相配合有降雪的機會。