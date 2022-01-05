今(5日)是24節氣的「小寒」，晚間起將變天轉雨，中央氣象局表示，明(6日) 各地整體溫度稍下降，北部、東半部及中南部有短暫雨，下周日(9日)之前東北季風增強，北、東台灣濕涼，低溫約攝氏14、15度，預計周五(7日)3500公尺以上的高山，像是玉山有飄雪的機會。

明(6日)北部、東半部及中南部都有短暫雨。(圖／中央氣象局)

明天(6日)清晨鋒面通過，隨後東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其它地區早晚亦涼，各地雲量偏多，整體溫度稍下降，預估白天高溫在北部及東北部為17到19度，中部及花東大約19到22度，而南部為23至26度，夜晚低溫方面各地為14到16度左右，北台灣整天感受涼冷，中南部與這幾天相比也稍涼一些；降雨方面，東北季風影響，在迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，此外，南方雲系北移，中南部雲量偏多，偶爾也有零星降雨的機會，尤其明天在恆春半島有局部較大雨勢發生的機率。

周五(7日)前南方雲系來襲，各地降雨機率增；周日(9日)前北台灣、東台灣濕涼。(圖／中央氣象局)

周五至下周日(7日至9日)東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周一(10日)東北季風稍減弱，氣溫略回升，但下周二(11日)東北季風再增強，下周三(12日)東北季風影響，中部以北及東北部氣溫下降。

水氣方面，周五東北季風及南方雲系影響，水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲偶有零星短暫雨的天氣，若溫度條件配合，3500公尺以上高山可能會有固態降水、路面結冰或降雪的機率；周六至下周一水氣稍減，降雨範圍縮小，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，山區偶有零星飄雨。