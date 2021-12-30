中央氣象局表示，明(31日)跨年夜到元旦清晨各地感受涼冷，最低溫在馬祖只有11度，北部、東北部約14-16度，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台也有零星降雨；此外，因為明晚偏東風，氣象局提醒要前往101看跨年煙火民眾，最好站在煙火施放點的上風處，也就是101的東側，千萬別站在西側。

低溫下探11度！元旦迎接曙光機率曝 氣象局最新說明

氣象局表示，今晚至明(31日)清晨是這波東北季風最涼的時段，北部及東北部天氣較涼冷，預測明天清晨西半部及東北部僅13至15度，東部及東南部約16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，北部及東北部高溫也只有17至19度，東部及東南部20至22度，中南部約23至25度，中南部日夜溫差較大。

12/31夜晚至1/1清晨天氣概況。(圖/氣象局)

周五(31日)～周六(1日)清晨東北季風影響，各地起風、轉冷，中北部低溫下探13°。(圖/天氣即時預報粉專)

迎風面的大台北及東半部地區整天有不定時局部短暫雨，至於各地看曙光指數，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光的機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。

30至31日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六、下周日(元旦至2日)東北季風影響，北台灣天氣仍較涼，其他地方早晚亦涼，中南局部地區因輻射冷卻關係，日夜溫差較大；周六東半部及大台北東側雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴；下周日水氣增多，東北風也較強，北部地區降雨的範圍較大。

下周一、二(3日、4日)東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣也減少；基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴。下周三、四(5日、6日)東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

7日至9日東北季風有增強的趨勢，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。