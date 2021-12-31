元旦連假天氣冷颼颼！中央氣象局預報資料顯示，今天（31）至明年1月2日受東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大。國民健康署提醒，民眾出遊活動時應注意頭頸部及四肢末端保暖，切勿以喝酒取暖，以免加速引爆「無聲炸彈」心血管疾病。

不少民眾在跨年夜、元旦假期與親朋好友相約出遊，國健署署長吳昭軍提醒，外出應穿著保暖衣物，注意頭頸部及四肢末端保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物；最外層可選擇具有防濕與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物。

面對低溫或溫差環境，切勿輕忽起床時、洗澡或泡湯時、運動時，都應注意保暖，並切記不要喝酒取暖，以免加速心血管疾病發生。出遊時建議結伴同行，並牢記心血管疾病症狀及腦中風徵兆。

心血管疾病症狀包括胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等，而腦中風症狀可透過「FAST」口訣牢記，Face是臉部歪斜（面容歪歪半邊笑）、Arm是單手無力（手舉不高軟趴趴）、Speech是語意不清（舌嘴對不準）、Time是迅速就醫，務必把握3小時內盡速接受治療。

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