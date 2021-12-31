泰國一名護校正妹的工作受疫情影響，因此改到街上擺攤賣蛋捲，為了吸引顧客，只穿一件罩衫，露出性感南半球，在當地掀起討論，甚至還驚動到警方到店規勸，而她近日反而跑到警局求助，表示遇到變態男子瘋狂騷擾。

小橄欖近日被變態男騷擾，嚇得趕緊到警局報案。(影片來源/YouTube/คลิปข่าวเชียงใหม่)

根據《sanook》報導，23歲正妹「小橄欖」（น้องโอลีฟ อายุ）原本從事服飾網拍，但受到疫情影響，導致生意不佳，因此改到街頭擺攤賣蛋捲，為了增加買氣，她還在穿著上搞創意，工作時只穿罩衫遮掩，胸前幾乎被看光，在當地引發轟動，不少民眾甚至前去朝聖，當時警察還要求她加穿圍裙。

「小橄欖」的生意意外爆紅，還開始經營社群成為網紅，不少店家得知後也開始效仿，但是「小橄欖」近日跑到警局求助，表示從11月底開始被一名變態男子騷擾，對方每天撥打5通以上的電話給她，並說出許多下流的話，讓她不堪其擾，為了不要再接到變態電話，她還儲存對方的號碼。

變態男消失一陣子後，12月又再次撥打電話騷擾，當時小橄欖正在處理訂單，因此沒有注意號碼，又接到對方的電話，讓她感到非常不舒服，就算她警告對方要報警，但變態男根本不理會，如今她無論是出門補貨還是參加聚會，都要找人陪伴，就連晚上睡覺時，還要和4名朋友睡在一起。

小橄欖表示，平時自己頂多穿露肩襯衫，只有為了生意或參加活動時才會打扮性感，「這是我生計的一部分，但最重要的是，不管個人穿著如何，別人都沒有資格或權力騷擾」，警方對此表示，要追查到騷擾者的難度不大，目前已完成初步調查。