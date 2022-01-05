曾替健身網紅「艾瑪」進行刀療捲入性騷擾疑雲的潘姓男子，在臉書宣稱「中華刀療元祖潘老師親自診療刀療＋潘老師原創整骨，雙倍功效」，並對看診病患每次收費1000元，但事實上他根本沒有醫師資格，新北地檢署日前依違反醫師法將潘男起訴。

起訴指出，潘男在新北市中和區開設「潘老師刀療整骨工作室」，並在臉書拍攝宣傳影片，號稱：「中華刀療元祖潘老師親自診療刀療＋潘老師原創整骨，雙倍功效」，要民眾「椎間盤突出別急著開刀，輕度的症狀是可以透過整骨和矯正的伸展運動來改善的，記得先來找潘老師看看」。

潘男在影片標榜透過他的刀療可改善椎間盤突出等症狀，病患被影片吸引上門前診時，他便使用刀、槌等器械，敲打病患的頭、頸、背、胸、腰椎等部位，宣稱可矯正，每次收費1000元，但卻被檢舉並無醫師執照。

庭訊時，潘男鬼扯雖無本國醫師執照，但有取得聯合國認證的醫師證照，檢方不採信其辯詞，依違反醫師法的執行醫療業務罪將他起訴。

事實上，潘男惹出爭議並非第一次，之前替健身網紅「艾瑪」刀療時，正妹攝影師「星光奈奈」拍下全程並上傳至YouTube頻道，去年2月，有眼尖網友發現，潘男邊治療還邊多次言語性騷擾，當時潘男出面受訪駁斥，而「艾瑪」及「星光奈奈」也未對潘男提告性騷擾，爭議才畫下句點。