一名家住桃園的53歲廖姓男子去年12月晚間進入台北捷運中山站，竟在捷運內的銀飾店舖門前，用外套遮住下體，當眾打手槍，嚇得女店員報警處理。經警方逮捕廖男到案後，廖男向警方供稱「因便秘在練習提肛」，警方不採信，並將其移送法辦。

據了解，廖男有多次相關前科，廖男於2021年12月23日晚間時穿著西裝前往捷運中山站，先在捷運站內閒晃將近1小時半後，又在廁所待了約40分鐘，隨後發現站內一間銀飾店僅有一名女員工留守，竟大膽走到門前脫下褲子，用外套蓋住下體的部分，當眾套弄起生殖器。

女員工起初以為廖男是身體不舒服，結果發現廖男拉下褲子拉鍊，當眾做出猥褻動作，女員工嚇得趕緊跑至服務台向站長求助，案經站長報警處理，廖男才趕緊穿好褲子離開現場。

經警方調閱周邊監視器追查，鎖定廖男身分並將其逮捕到案。廖男到案後聲稱，自己當時因為下腹部不舒服，才用手按壓，絕對沒有當眾猥褻，還辯稱自己有便秘困擾，正在練習提肛，但警方不採信其說詞，依違反性騷擾防治法將其移送法辦。

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